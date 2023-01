NewTuscia/Umbria – SPOLETO – Questa mattina a Spoleto in via Sandro Pertini, si è verificato un incidente stradale. Il conducente di un autovettura, ancora per cause ignote ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi sul fondo stradale.

La persona immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 , risultava in stato confusionale, immediatamente stabilizzata è stata trasportata presso l’ospedale cittadino.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità