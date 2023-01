NewTuscia – TARQUINIA – Parte bene la stagione agonistica dei due atleti dell’Alto Lazio Matteo Cianchelli ed Aurora Falesiedi che domenica 15 gennaio, hanno preso parte a Tarquinia, ospitati nella pineta del Camping Tuscia Tirrenica al primo Cross provinciale. Vittoria per entrambi nella categoria Juniores nella prova veloce sui 3 Km. di gara; per Cianchelli 4° posto tra gli assoluti uomini e per Falesiedi 3° posto nella prova assolute donne.

I due atleti, specialisti nelle prove su pista di mezzofondo veloce hanno quest’anno rinunciato alla disputa delle prove indoor ed hanno puntato maggiormente al miglioramento della resistenza e prenderanno quindi parte prossimamente a tutte le prove regionali di Cross Corto. In gara per l’Alto Lazio anche la debuttante Michela Castagna, proveniente dal ricco vivaio giovanile della Finass Atletica Viterbo, che ha ottenuto l’8^ posizione e 3^ tra le allieve. (G.M.)