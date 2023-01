NewTuscia – VITERBO – In occasione della visita in Provincia di Viterbo, il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ha incontrato alcune delle organizzazioni di maggior rilievo del territorio viterbese.

Recatosi presso l’Università degli Studi della Tuscia, il Ministro Lollobrigida si è fermato a colloquio con il Rettore Stefano Ubertini, presente in sede con i capi di dipartimento dell’Ateneo aventi studi affini a quelli del Ministero.

Il Ministro ha poi preso parte a tre diversi appuntamenti, rispettivamente con le organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti e CIA, spostandosi poi verso l’appuntamento con il partito presso il Gran Caffè Schenardi.

Alle 16.30, in una sala gremita, e il Ministro Lollobrigida, insieme al Coordinatore Provinciale Massimo Giampieri ed all’Onorevole Mauro Rotelli, ha presentato i quattro candidati di Fratelli d’Italia per le imminenti elezioni regionali, in programma per il 12-13 febbraio.

Giovanna Fortuna, assessore al Comune di Civita Castellana, Daniele Sabatini, già consigliere regionale e assessore al Comune di Viterbo, Valentina Paterna, consigliere comunale di Tarquinia e Giulio Zelli, assessore al Comune di Vetralla. Questa sarà la squadra che concorrerà per la conquista della Pisana.

Come affermato dallo stesso Ministro Lollobrigida, “l’obiettivo principale di Fratelli d’Italia è quello di confermarsi primo partito della coalizione con un risultato importante come sempre dimostrato in questa provincia e portare Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio”.