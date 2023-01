NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Quattro i candidati della Lista Civica Rocca Presidente in corsa nella Provincia di Viterbo per le Elezioni regionali del Lazio del prossimo 12 e 13 Febbraio 2023. Sono state sottoscritte in queste ore le accettazioni della candidatura e nei prossimi giorni i candidati saranno impegnati nella campagna elettorale che già prevede una serie di incontri sul territorio provinciale.

A rappresentare nei comuni viterbesi la lista civica del candidato presidente, Francesco Rocca, saranno: Renato Bacciardi noto imprenditore del settore turistico di Tarquinia, Barbara Aniello, docente universitaria e operatrice culturale di Viterbo, Elisa Lo Verde anche lei docente di Civita Castellana e Jacopo Menghini giovane impegnato nell’associazionismo e volontariato di Viterbo.

Il lavoro sul collegio viterbese della Lista Civica Rocca Presidente sarà costante e rivolto direttamente all’ascolto dei cittadini, in particolar modo per coinvolgere le aree del civismo moderato e in generale tutte le persone di buona volontà che ogni giorno si impegnano nella costruzione del Bene Comune per una Regione Lazio più equa e vicina alle comunità.

Lista Civica Rocca Presidente