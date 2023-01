NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Punticino utile alla Vigor per rimanere in beatissima solitudine in vetta alla classifica. Sabato pomeriggio complicatissimo per l’undici di De Luca alla voce impostazione manovra offensiva.



Anonimissimo primo tempo in cui si perde anche puntero Alessio Bedini (brutto colpo alla testa in uno scontro di gioco). Leggermente meglio la ripresa anche perché spunti individuali di Ivan Saraceno e Christian Pecci cercano di sopperire a qualcosa di collettivo che non decolla. Ma le soluzioni a rete finiscono di poco a lato. Per l’ennesimo week end privo di ben cinque titolari il percorso Virtus per uscire dalla serratissima lotta play-out parte dalla consapevolezza che si sente enormemente la mancanza di un vero e proprio bomber di razza in grado di regalare reti e punti pesanti. Dodici minuti vibranti per Ibrahim Baba che si prepara bene lo spazio ma conclude a lato. Situazione in fotocopia per Luca Serafinelli. Perfetta l’idea di sfruttare nella ripresa la velocità-fasci di Baba e Madi. Ma se poi sui cross non c’è presenza di posizionamento pesante in area sia tecnicamente che tatticamente diventa tutto inutile.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

(DECIMA GIORNATA SABATO 14 GENNAIO 2023)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE 0-0

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Tiberi, Galli (1° st Emidi), Bambini, Marras, Del Prete, Sidime (1° st Marabottini), Parrino, Mencio (30° st Contadini), Pecci, Saraceno, Alessio Bedini (33° pt Canavacciolo)

A DISPOSIZIONE: Tiberi, Sulejimani, Lanari

ALLENATORE: De Luca

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Palla, Matteo Bedini (10° st Agostini), Sartucci, Giacomo Bedini, Uderzo (37° st Zannoni), Pagliacci (46° st Paoletti), Serafinelli (20° st Madi), Belardi (47° st Monachino), Del Segato, Bigerna, Baba

A DISPOSIZIONE: Lauricella, Gassama, Lucchi

ALLENATORE: Robustelli

ARBITRO: Simone Mellaro di Roma I

NOTE: Ammoniti 38° pt Matteo Bedini (AVA), 46° pt Marras (APVA) 15° sr Giacomo Bedini (VA), , 27° st Parrino (APVA), 45° (VA), 45 De Luca (APVA)