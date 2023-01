NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ultimo impegno del girone d’andata per l’Ecosantagata Civita Castellana.

Oggi pomeriggio i rossoblù affrontano al Palasmargiassi la Invicta Grosseto, in una gara che potrebbe assegnare agli uomini di coach Stefano Beltrame la palma di campioni d’inverno del girone F di serie B.

Inizio del match fissato alle 17 e grande attesa del pubblico per quello che sarà il ritorno ufficiale dell’Ecosantagata sul suo campo dopo quasi un mese. L’ultima partita casalinga di Civita Castellana, infatti, era stata il derby vinto contro l’Orte il 17 dicembre, poi la sosta natalizia e la trasferta vittoriosa di sabato scorso a Pontedera.

Il Grosseto occupa attualmente la sesta posizione in classifica, con 20 punti. Il distacco dall’Ecosantagata (capolista solitaria a quota 32) è importante, ma in casa rossoblù l’imperativo categorico è non sottovalutare mai gli avversari.

In caso di vittoria, l’Ecosantagata chiuderebbe il suo girone d’andata con l’invidiabile bottino di 12 successi su 13 partite e, soprattutto, si assicurerebbe la qualificazione in coppa Italia, competizione a cui partecipano solo le squadre che chiudono al primo posto il girone d’andata nei vari raggruppamenti in cui è suddiviso il campionato di serie B. Una motivazione molto importante in più per regalare gioia al pubblico del Palasmargiassi.

Ecosantagata Civita Castellana