NewTuscia – VITERBO – La Us Viterbese 1908 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Antonino Barillà.

Professionista che non ha certo bisogno di presentazioni. Nativo di Reggio Calabria, il centrocampista mancino classe 1988 ha costruito la sua carriera alla Reggina con la quale esordisce in seria A nel 2006. Realizza il suo primo gol in nella massima il 26 aprile 2009 in Reggina-Juventus 2-2, siglando di testa la rete dell’iniziale vantaggio reggino.

Barillà veste anche le casacche di Sampdoria, Ravenna, Trapani, Parma, Monza ed Alessandria collezionando tra Serie A e B ben 425 presenze condite da 8 reti.

Inseguito da inizio mercato dal direttore sportivo Oscar Magoni, è il settimo acquisto della campagna acquisti invernale del club del presidente Marto Arturo Romano.

Ora la nuova avventura con la maglia della Viterbese: “La carriera di Barillà non ha bisogno di presentazioni – afferma il diesse Oscar Magoni – Arriva a Viterbo con 500 presenze da professionista. Grande giocatore che approda in una società felice di accoglierlo e che ha puntato molto su di lui fin dall’inizio di questa campagna acquisti. Grande nome e grande calciatore, è il regalo che il presidente Romano voleva fare a Viterbo ed alla sua tifoseria. Siamo tutti ansiosi di vederlo in campo al più presto. Speriamo che la fiducia che la Viterbese ha riposto in lui venga ripagata dalle prestazioni”.