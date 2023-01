La Sindaca e l’amministrazione esprimono la loro vicinanza e le loro condoglianze alla famiglia del giovane Omar Neffati

NewTuscia – VITERBO – “La città di Viterbo e tutta l’Amministrazione sono vicino al dolore della famiglia di Omar Neffati, giovane attivista della Tuscia, impegnato da anni in politica, conosciuto e amato in tutto il territorio.

In una simile circostanza di lutto ci uniamo a tutti i suoi cari con tanto affetto e un sincero grazie a Omar per la sua partecipazione attiva, d’esempio per tantissimi giovani che si vogliono affacciare all’impegno politico”.

La Sindaca e l’Amministrazione