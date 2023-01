Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – L’Istituto Omnicomprensivo di Orte terra il secondo Open Day Scolastico 2022-2023 sabato 14 e 21 gennaio prossimo: porte aperte a ragazzi e famiglie che dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 avranno la possibilità di visitare gli ambienti formativi della scuola: dal laboratorio di Scienze, accuratamente attrezzato, ai 4 laboratori di informatica, dagli impianti dedicati allo sport, alle strumentazioni multimediali presenti in ogni aula di classe.

Un tour a 360 gradi – deducibile dal sito dell’Istituto scuoleorte.edu.it – che non mancherà di suscitare nei numerosi presenti interessi e curiosità, soddisfatti dalle risposte dei docenti che saranno presenti ai due appuntamenti informativi programmati. In un contesto di estrema cordialità e collaborazione, anche i genitori sono invitati a vivere insieme ai loro ragazzi le esperienze didattiche proposte.

La costruzione di una animazione digitale riguardante la predazione di una maestosa aquila reale, subito trasformata dagli improvvisati discenti in un personalissimo filmato ricco di effetti grafici, ha suscitato emozioni e soddisfazione in chi, grandi e piccoli, ha vissuto il laboratorio informatico gestito grazie al prezioso contributo degli studenti dell’Istituto.

Il laboratorio di Scienze, quello dedicato alle letture animate, quello di economia, di lingue, e tutti gli altri ambienti formativi utilizzati per l’occasione, ripropongono efficacemente quello che la scuola vive ogni giorno nelle quotidiane attività didattiche che hanno reso l’Istituto Omnicomprensivo di Orte un polo educativo di riferimento per tutto il territorio.

Come non citare poi il “Laboratorio di Diritto e di Economia“ ? In un contesto quanto mai verosimile, gli studenti hanno già simulato a dicembre un processo penale costruito sulla base della normativa vigente e per le scienze economico aziendali un investimento in borsa.

Inutile sottolineare l’estrema valenza formativa di un percorso vissuto in prima persona dai ragazzi.

In conclusione, i ragazzi protagonisti con i loro docenti delle giornate del 14 e 21 gennaio rivolgono un ringraziamento particolare al Dirigente Scolastico, prof. Gianfranco Cherubini, alle sue collaboratrici, prof.sse Liuzzi, Tofone, Broccoletti e, non certo ultima, alla professoressa Stefania Piersanti – coadiuvata validamente dal Team Orientamento: prof.sse Fabbrica, Gialloreti e Nuzzo – che non risparmiano energie e professionalità nell’organizzare un evento estremamente coinvolgente, nell’ottica di offrire a studenti e famiglie un quadro il più possibile esaustivo per una scelta mirata e consapevole dell‘istruzione superiore.