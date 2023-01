NewTuscia – ROMA – In occasione della la giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica, é stato pubblicato sul sito della Regione Lazio il relativo bando con la finalità di sensibilizzare e informare la popolazione, gli studenti, gli enti pubblici e privati sulle tematiche connesse alla sismicità del territorio regionale al fine di divulgare la conoscenza in materia ambientale, sismica e vulcanologica, e di accrescere la consapevolezza sull’importanza dell’adozione di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi per la salvaguardia del pianeta e la tutela dei territorio.

Oggetto dell’Avviso è il riconoscimento di un premio ai migliori progetti a carattere educativo/formativo che devono fare riferimento all’anno scolastico 2022-2023 ed essere coerenti con il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e con la progettazione formativa delle Istituzioni Scolastiche.

Link al bando:

https://www.regione.lazio.it/documenti/79665

Lo comunica in una nota la Regione Lazio.