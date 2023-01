NewTuscia – VITERBO – Domenica 15 gennaio, a partire dalle ore 10.55, RAI 1 trasmetterà la diretta della Santa Messa dalla Chiesa Cattedrale “San Lorenzo martire” di Viterbo.

La celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo. L’azione liturgica sarà animata dal Coro Unione Musicale Viterbese “Adriano Ceccarini” diretto dal M° Roberto Bracaccini. All’organo il M° Enrico Mazzoni.

La celebrazione della Santa Messa è aperta a tutti i fedeli che desiderano partecipare. Non serve biglietto di accesso. L’ingresso in Cattedrale è consentito fino alle ore 10.30 di domenica.

La diretta della Santa Messa sulla RAI, promossa dall’ufficio Comunicazioni Sociali della CEI e della Diocesi di Viterbo, darà ancora una volta la possibilità a tutti i telespettatori da tutta Italia di conoscere le bellezze della città e del territorio della Tuscia in una cartolina che andrà in onda prima dell’inizio della Messa.