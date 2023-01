NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviatoci da Daniele Giannini (Lega).

“Dal Campidoglio sono in arrivo 77 nuovi contratti a tempo indeterminato con Zètema, il carrozzone capitolino del comparto cultura che, dopo 8 anni, ha magicamente sbloccato le assunzioni, ferme al palo dal 2015, guarda caso proprio alla vigilia delle elezioni regionali.

Una tempistica perfetta che ha tutta l’aria di essere una delle tipiche ‘infornate’ neanche troppo velate a cui ci ha abituato negli anni il Pd a Roma e nel Lazio”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. “Dopo lo scandalo sugli Egato – prosegue – e dopo le polemiche sollevate dagli stessi dem in Campidoglio contro Gualtieri per alcune recenti nomine, piovute dall’alto, ad esponenti big della Pisana, non ricandidati alle prossime elezioni, ecco un’altra potenziale compensazione elettorale. La sinistra, in vista di una sonora sconfitta il 12 e 13 febbraio prossimi, le sta provando tutte per tentare di sistemare i suoi, consapevole – conclude Giannini – che, almeno alla Regione, per molti anni non avrà più voce in capitolo”.