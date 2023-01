NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tuscania e della Stazione di Montalto di Castro, hanno arrestato un pregiudicato 44enne in flagranza di reato.

L’uomo è stato trovato in possesso di 9 etti di sostanze, già suddivise e pronte per lo spaccio. L’operazione avvenuta nell’abitazione del pusher, ha consentito inoltre di rinvenire materiale per il confezionamento delle dosi. Le operazioni tenutesi durante le festività natalizie hanno poi portato al fermo di un altro uomo, un 38enne di Montalto di Castro trovato in possesso di hashish e marijuana.