NewTuscia – VITERBO – Sabato 14 gennaio alle ore 16.30, presso il Gran Caffè Schenardi in Via del Corso a Viterbo, incontro con il Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Fratelli d’Italia invita la stampa ed i cittadini a partecipare a questo evento, anche in vista delle imminenti elezioni regionali. L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente la lista dei candidati per le elezioni del 12-13 febbraio.

Fratelli d’Italia Viterbo