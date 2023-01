NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Centrocampista franco-senegalese classe 1996, Ndom è cresciuto nelle giovanili dello Stade Reims esordendo in prima squadra il 20 febbraio 2016 in occasione del match perso 4-1 contro il Paris Saint-Germain.

Classico mediano di ottima prestanza fisica, oltre a Stade de Reims Ndom ha vestito le casacche di Caen ed Auxerre collezionando complessivamente una cinquantina di presenze tra Ligue 1 e Ligue 2.

“E’ uno dei centrocampisti che inseguivamo in questa sessione di mercato – afferma il diesse gialloblù Oscar Magoni – è un calciatore che ha giocato nelle prime due serie della Liga francese. Molto fisico e dalle qualità tecniche indiscusse, non ha al momento i 90’ nelle gambe ma spero che sia molto utile alla causa. E’ un trasferimento internazionale e bisogna avere un po’ di pazienza. Non sappiamo dunque se riusciremo ad averlo a disposizione per domenica contro il Messina”.

Benvenuto Aly!