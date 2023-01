NewTuscia – SUTRI – ๐’๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐ ๐ž๐ง๐ง๐š๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ alle ore 17:00 sarร presentato presso il Palazzo Doebbing di Sutri il volume “Cassia vetus e il territorio dell’Etruria”, una guida turistica per scoprire il centro Italia in bicicletta, da Roma a Firenze.

Per ognuna delle 6 tappe proposte dagli autori, tra le altre annotazioni, nella guida sono indicate la presenza o meno di stazioni ferroviarie. Lโ€™intermodalitร treno-bici assume infatti un ruolo significativo per chi decide di fare cicloturismo. La guida รจ inoltre correlata di dati relativi allโ€™altimetria delle sei tappe, tracce scaricabili su GPS e approfondimenti sulle rilevanze storico-artistiche, naturalistiche, letterarie ed eno-gastronomiche del territorio.

Lโ€™incontro sarร moderato dal vicesindaco dellโ€™Antichissima cittร di Sutri Lillo Di Mauro con gli interventi degli autori Massimo Barbagli, Giovanni Cardinali e Fabio Masotti.

Massimo Barbagli รจ Dottore Forestale e ha insegnato negli istituti agrari. La bicicletta รจ strumento complementare di questa attivitร che continua tuttora: in sella con gli studenti ha percorso e analizzato gran parte del paesaggio aretino.

Giovanni Cardinali รจ stato ingegnere capo della Provincia di Arezzo per 25 anni, รจ socio fondatore della FIAB di Arezzo. Fa parte del Centro Studi FIAB, รจ coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Bicitalia e membro esperto nei tavoli tecnici del MIMS per le ciclovie turistiche

Fabio Masotti ha insegnato per anni Italiano e Storia negli istituti. Cicloviaggiatore in Italia e allโ€™estero, fondatore di FIAB Siena Amici della Bicicletta e ideatore di Bimbimbici, la manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la mobilitร attiva e diffondere lโ€™uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Lโ€™ingresso รจ libero ma si consiglia la prenotazione ai seguenti contatti

Telefono e whatsapp: 351 2440 558 / email: sutri.archeoares@gmail.com