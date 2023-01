NewTuscia – ONANO – Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 15 gennaio 2023 ad Onano si terrà la conferenza stampa di presentazione di Tuscia in fiore 2023. Con l’occasione la Proloco di Onano cucinerà le Fettuccine alla Papalina, piatto prediletto di papà Pacelli, Pio XII, nativo del piccolo ed affascinante borgo al confine tra Umbria, Lazio e Toscana.

Il primo cittadino di Onano, Gianni Giuliani, ospiterà il collega di Villa San Giovanni in Tuscia, Fabio Latini, ed il presidente della provincia Alessandro Romoli, nonché sindaco di Bassano in Teverina. Nello spirito di Tuscia in Fiore tutte le associazioni di Onano saranno presenti. L’immancabile diretta social permetterà a tutti di seguire live o in differita. Molte le novità quest’anno ed alcune conferme. Diretta su Facebook alle 14:30.