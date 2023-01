NewTuscia – La digitalizzazione tipica della cosiddetta nuova rivoluzione industriale ha radicalment e modificato diversi ambiti della quotidianità dell’uomo, e fra questi anche il gioco e le scommesse. Se prima, fino alla fine degli anni ‘90 per poter scommettere su una partita di calcio o su un incontro di tennis gli appassionati dovevano necessariamente recarsi nei centri scommesse fisici, adesso con due “click” si può comodamente giocare da casa o comunque dove si ha una connessione.

Con la grande esplosione di queste piattaforme che oltre a scommesse offrono giochi di carte tipici dei casinò e anche della tradizione italiana come scopa, asso piglia tutto, briscola e tanti altri, la concorrenza è ovviamente cresciuta e questi grandi attori del divertimento online hanno escogitato diverse strategie per attrarre pubblico.

Il bonus di benvenuto: l’accoglienza più apprezzata

Come anticipato le piattaforme di gioco e scommesse online sono decine di migliaia, e in Italia ogni anno l’organismo preposto, l’ADM ex AAMS, convalida nuove licenze che permettono anche a operatori stranieri di offrire intrattenimento online nel nostro paese. Ne consegue una concorrenza livellata verso l’alto che ovviamente beneficia e tanto tutti i giocatori.

Uno degli elementi creati da questi bookmaker e operatori per attrarre pubblico e utenti è il bonus di benvenuto, e in particolare negli ultimi anni ha preso piede il bonus senza deposito. Difatti il bonus di benvenuto è un incentivo, o in inglese “boost”, per far sì che un utente si registri e crei un account di gioco su una piattaforma. Se fino a pochi anni fa questo incentivo veniva erogato solo e soltanto dopo il versamento di un deposito, che poteva variare da cinque passando per dieci, fino a toccare venti euro, ora è sempre più frequente che questa promozione venga data senza alcun versamento. Ciò è assolutamente una ottima trovata non soltanto per l’utente, bensì anche per gli stessi operatori.

Primo motivo: non è denaro reale

Una delle prime ragioni per cui un bonus senza deposito è una buona idea per i giocatori, è che non si tratta di denaro reale. Infatti quando la promozione non prevede un deposito gli utenti sono incentivati a giocare per divertimento e ciò facilita e non poco l’approccio ai vari intrattenimenti. Non essendo denaro reale, il giocatore può usufruire di un bonus per giocare liberamente e provare così la piattaforma, capire cosa gli piace e cosa non, e solo poi eventualmente decidere di ricaricare il proprio conto di gioco.

Secondo motivo: avere più account di gioco in rete

La possibilità di giocare in rete o sulle applicazioni dedicate è qualcosa che era assolutamente impensabile fino a qualche anno fa, ma questa opportunità ha dato vita ad altre dinamiche, come quella della cosiddetta “multi registrazione”. In pratica ciò che ora ogni utente la possibilità di fare è quella di avere diversi conti di gioco su differenti piattaforme grazie al fatto che per ottenere il bonus non occorre denaro. Ciò garantisce un aumento del divertimento notevole, e una varietà di scelta non indifferente.

Terzo motivo: il bookmaker aumenta la propria utenza

La terza motivazione per cui le promozioni senza deposito sono delle ottime idee sembrerà banale, ma non lo è affatto. Per un sito, piattaforma o nel caso specifico, bookmaker, aumentare la propria utenza non è ovviamente soltanto un elemento di grande orgoglio.

Avere tanti utenti registrati al proprio sito indirettamente accresce l’appeal della piattaforma, e direttamente anche gli introiti. Del resto per questi attori dell’intrattenimento digitale l’operazione di promozione senza deposito è quasi completamente gratuita, visto e considerato che il bonus offerto deve necessariamente essere giocato per trasformarsi in denaro reale.

Quarto motivo: tutto a vantaggio dell’utente finale

Nel settore del gioco online la dinamica della concorrenza funziona un po’ come per il settore degli smartphone e degli iPad. Infatti proprio come accade per questi strumenti tecnologici il cui prezzo va via via diminuendo avvantaggiando chi lo acquista, funziona un po’ alla stessa maniera per i bonus di benvenuto. In tal modo riusciamo a trovare bonus di 50 euro, ma anche di oltre 300, 400, e fino a 500 euro o più. Inutile dire che ciò permette agli appassionati di avere tante alternative in rete, e di poter usufruire di infinite promozioni anche senza deposito.