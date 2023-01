NewTuscia – BLERA – Giov edì 12 Gennaio alle ore 17, presso la Sala San Nicola di Blera, si terrà un incontro letterario per appassionati del genere giallo.

Parteciperà all’incontro la scrittrice Federica Marchetti, autrice di numerosi libri tra: musica (Madonna e Litfiba), saggi su autori (Jane Austen, Agatha Christie, Henry James, Carlo Cassola, Léo Malet), libri sul giallo (Giallo in TV, La Signora in giallo, Agenda del giallo, su Sherlock Holmes e su Jack lo Squartatore), un romanzo (Fuga d’autore) e racconti non di genere ma anche un romanzo (Chi ha paura di Agata Cristi?) e numerosi racconti gialli, tutti ambientati nella Libreria del Gatto Nero a Viterbo dove le due libraie, Flavia e Agata, tra clienti, amici e curiosi, ogni tanto inciampano su qualche cadavere e aiutano gli inquirenti a scoprire l’identità dell’assassino.

L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Blera, sarà moderato dalla Dott.ssa Dondolina Sandoletti.