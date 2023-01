Ed in particolare lo ringraziamo ancora una volta per il suo impegno per la liberazione di Leonard Peltier, l’illustre attivista nativo americano difensore dei diritti umani di tutti gli esseri umani e dell’intero mondo vivente, da 47 anni detenuto innocente.



Facciamo sentire la voce dell’umanità. Nel ricordo di David Sassoli di nuovo chiediamo ad ogni persona di volontà buona, ad ogni esperienza della società civile, ad ogni istituzione democratica, di scrivere al Presidente degli Stati Uniti d’America per chiedere che conceda la grazia che restituisca finalmente la libertà a Leonard Peltier.Facciamo sentire la voce dell’umanità. Il “Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera” di Viterbo