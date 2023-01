Servizio attivato nei comuni di Montecastrilli ed Avigliano Umbro per recarsi ai mercati settimanali

NewTuscia/Umbria – Montecastrilli – Bus a chiamata gratuiti per andare a fare spesa nei mercati settimanali. E’ l’iniziativa messa in campo dai Comuni di Montecastrilli e Avigliano Umbro per favorire gli spostamenti degli ultra 65enni nei giorni di mercato nei due comuni. Il servizio, inserito nelle iniziative del progetto A.M.A. (Acquasparta, Montecastrilli, Avigliano Umbro), resterà attivo per tutto il 2023 e riguarderà soprattutto i cittadini delle frazioni. Il bus funzionerà l’ultimo lunedì del mese per Montecastrilli e l’ultimo giovedì del mese per Avigliano Umbro.

Il servizio è pensato per supportare i più fragili e le persone residenti nei territori più lontani sostenendo al tempo stesso i mercati settimanali ed il commercio locale. Per Montecastrilli gli over 65 residenti nelle frazioni di Casteltodino, Castel dell’Aquila, Collesecco, Farnetta e Quadrelli potranno effettuare le prenotazioni ogni venerdì precedente il lunedì prescelto, al numero del comune di Montecastrilli 0744359900. Per Avigliano Umbro i residenti nelle frazioni di Dunarobba, Santa Restituta, Sismano e Toscolano potranno effettuare le prenotazioni il giorno precedente al numero 0744933521. I due Comuni rivolgono un ringraziamento alla Società Operaia Patria e Lavoro di Montecastrilli che si adopererà per garantire gli spostamenti.