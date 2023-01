Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto, maggiori spazi di sereno in arrivo nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +3°C e +10°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito al mattino con piogge sui settori meridionali e neve in Appennino oltre i 1400 metri, più asciutto altrove. Rapido miglioramento dal pomeriggio con nubi sparse e schiarite su tutta la regione. Sereno anche nel corso delle ore serali.

Nazionale

AL NORD



Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo nuvolosità irregolare a nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nubi medio-alte in transito.

AL CENTRO



Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; deboli precipitazioni sull’Abruzzo con neve dai 1400 metri. Al pomeriggio aperture su tutti i settori e tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.