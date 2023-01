Regione Lazio, sabato 14 gennaio Avenali-Lena lanciano il loro ticket per la campagna elettorale, per Alessio D’Amato presidente

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Sabato prossimo 14 gennaio dalle ore 10.30, presso la sala ”Loggia dei Signori” dell’Hotel Sheraton Parco de’ Medici a Roma in Via Salvatore Rebecchini 39, si terrà l’incontro di lancio della campagna elettorale di Cristiana Avenali, Consigliera Regionale e Responsabile di Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio, e Rodolfo Lena, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Sanità, che correranno in ticket come candidati alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, nella lista del PD e a supporto del candidato Presidente della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“L’appuntamento elettorale che ci attende assume oggi un valore molto importante, perché le crisi ambientali e sociali con le quali le persone si misurano ogni giorno sono pesanti, ma un governo competente, giusto, sostenibile e solidale della Regione può fare la differenza sulla qualità della vita di ognuno di noi. È per questo che con Rodolfo Lena abbiamo raccolto questa sfida e ci teniamo che sabato sia un bel momento con tanta partecipazione.

Sarà l’occasione per parlare di quanto fatto in questi anni, e di quello che è fondamentale costruire e realizzare nella prossima legislatura ma anche di come poter organizzare al meglio la nostra campagna elettorale per arrivare alla vittoria della nostra coalizione e comunque ad ottenere la nostra presenza nel prossimo consiglio regionale– dichiara Cristiana Avenali.

a Regione nei prossimi anni dovrà caratterizzarsi in maniera forte nella costruzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, essenziali come alternativa concreta ai combustibili fossili e fondamentali per contrastare il caro-bollette, dovrà rilanciare il lavoro svolto in questi anni sui parchi e le aree protette perché sono loro a garantire il nostro fondamentale patrimonio di biodiversità e servizi ecosistemici che ci danno la vita, ma anche tanta economia e occupazione.

Lo stesso vale per la tutela delle risorse idriche con i Contratti di Fiume e con il posizionamento delle barriere acchiapparifiuti, strumenti preziosi, partecipati e innovativi. L’intenso lavoro che ho portato avanti in questi anni per i piccoli Comuni, fornendo servizi essenziali come scuolabus elettrici, postamat e altri servizi, ha valorizzato le loro bellezze naturali, architettoniche, storiche e anche le loro tradizioni, abbiamo bisogno che queste politiche valgano per tutto il territorio della nostra regione a partire dalla Capitale.

Con grande convinzione e passione intendiamo proseguire su questa strada e la collaborazione con Rodolfo Lena è cresciuta in questi anni grazie al lavoro che lui ha svolto e che io ho molto apprezzato, e anche dalla convinzione che ambiente e salute, questioni ambientali e sociali siano una grandissima opportunità per tutti noi– conclude Avenali- non mancate quindi il prossimo sabato 14 gennaio e invitate a partecipare più persone possibili!”

