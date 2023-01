NewTuscia – VASANELLO – L’associazione culturale La Poderosa ha organizzato, per i mesi di gennaio e febbraio, presso la Biblioteca Comunale di Vasanello, una iniziativa per far conoscere il lavoro di ricerca dei giovani laureati nelle varie discipline accademiche.

Quattro serate, quattro autori e quattro materie diverse saranno l’occasione per incontrare chiunque sia interessato agli argomenti che ciascuna tesi proporrà all’attenzione del pubblico. Un modo per far conoscere più da vicino questi lavori e per discutere di problemi e temi molto attuali.

“È un’iniziativa a cui teniamo molto” – dice il presidente dell’associazione Vincenzo Libriani – “ci stiamo lavorando da mesi e finalmente siamo pronti per partire. Sono certo che la manifestazione avrà il successo che merita e spero che la piccola borsa di studio che mettiamo a disposizione, anche se avrà un valore puramente simbolico, sia di buon augurio per i ragazzi che parteciperanno”.

Sabato 14 Gennaio 2023 è la prima data degli incontri e si parlerà della “Vittimizzazione secondaria nell’iter processuale: un’analisi del fenomeno nei casi di violenza sessuale e domestica contro le donne” argomento della tesi svolta da Lucrezia Paolocci per l’Università di Torino presso il Dipartimento di psicologia, corso di laurea magistrale in Psicologia criminologica e forense, di cui sono relatrici la professoressa Arianna Carlotta Enrichens e correlatrice la professoressa Chiara Rollero. Il lavoro affronta il tema della vittimizzazione secondaria e approfondisce i casi in cui sono coinvolte donne vittime di violenza domestica e sessuale, con specifica attenzione al quadro italiano. Si parlerà del peso dei pregiudizi e degli stereotipi ad essi connessi che non solo entra prepotentemente nelle aule di tribunale, ma arriva ad inquinarne le pratiche e le decisioni giudiziarie.

Sabato 28 gennaio 2023 sarà la volta di Riccardo Schiavoni che si è diplomato in composizione presso il Conservatorio di musica Santa Cecilia con una tesi dal titolo: Chanson d’automne – Brano per soprano e grande orchestra di cui è stato relatore il maestro Ferdinando Nazzaro. La tesi riguarda la composizione di un brano originale, che in questo caso prende spunto dall’omonimo testo poetico di Paul Verlaine. L’organico utilizzato è quello della grande orchestra sinfonica con fiati a tre, pianoforte e soprano. Il linguaggio del pezzo si riferisce al secondo novecento pur mantenendo una cantabilità ed un impianto tradizionale per ciò che concerne la tecnica strumentale

Sabato 11 febbraio 2023 sarà la volta di Letizia Mancinelli che si è laureata all’ Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa – nel corso di laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali con una tesi dal titolo: L’agenzia Frontex tra scandali interni e accuse di violazione dei diritti umani: un bilancio di cui è relatore il professor Francesco Luigi Gatta. La serata avrà come oggetto d’analisi l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera più comunemente chiamata Frontex, nata nel 2004. Verranno esaminate le accuse fatte dall’Olaf, cioè l’ufficio europeo che si occupa della lotta antifrode, all’agenzia per aver impiegato un elevato budget nei vari eventi di gala e verrnno discusse le accuse del gruppo parlamentare europeo Socialisti e Democratici riguardanti le violazioni dei diritti umani dei migranti.

Sabato 25 Febbraio 2023 ultimo appuntamento. Si parlerà di bellezza inclusiva con Chiara Narduzzi che presenterà una tesi dal titolo: “Sabeauty – bellezza inclusiva: progettazione e sviluppo di una strategia di comunicazione digitale per promuovere un design inclusivo e universale nell’industria cosmetica” conseguita all’ABAV l’Accademia delle Belle Arti Lorenzo da Viterbo presso il dipartimento di Progettazione e Arti Applicate della facoltà di Graphic design. Il relatore è il prof. Fabio Mascagna che sarà presente alla serata. Il tema della tesi è proporre un quadro panoramico sul tema dell’inclusività della bellezza e della sua rappresentazione in ambito sociale. Si parlerà di “Body Positivity”, di integrazione e di strategie di marketing che mettono al centro dell’interesse la persona con le sue caratteristiche sia fisiche che culturali. Il ragionamento sarà esemplificato analizzando un sito web ed e-commerce di un brand di cosmesi che pone particolare attenzione a queste tematiche comprese quelle dell’impatto ambientale di questi prodotti.

Le serate, a cura dell’associazione culturale La Poderosa, saranno tutte ad ingresso gratuito e si svolgeranno nei locali della biblioteca comunale “E. Froio” di Vasanello a partire dalle ore 17:00.