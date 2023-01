NewTuscia – TARQUINIA – Talete S.p.A. comunica che questa mattina si è verificato un cedimento della condotta idrica principale in via dei Vascelli, nel comune di Tarquinia.

È stato immediatamente programmato l’intervento di riparazione per oggi pomeriggio.



Si renderà necessario, pertanto, sospendere il flusso idrico in tutta Tarquinia lido e zona delle saline.

I lavori inizieranno alle ore 14.00 termineranno, salvo imprevisti, alle 19.00.

Al ripristino del servizio, potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità in rete e casi di abbassamento di pressione.