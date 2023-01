NewTuscia – VITERBO -Pnrr e non solo; la sindaca Chiara Frontini fa il punto dei 50 progetti avviati che non si fermano al solo piano di resilienza, 66 milioni in tutto.

Una presentazione a Palazzo dei Priori ma anche un appello alle realtà territoriali per portare avanti i progetti, portarli dall’approvazione ottenuta all’apertura in cantiere. Anche perché l’amministrazione Frontini ha ottenuto un extra budget di due milioni di euro per i comuni virtuosi.

Ciò è stato possibile grazie al fatto di aver bandito 11 gare prima della scadenza fissata di aprile: “Siamo riusciti ad ottenere circa 2 milioni per realizzare progetti altrimenti irrealizzabili, visto l’aumento dei costi. Abbiamo messo in sicurezza tutti i quadri economici”.