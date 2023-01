Viterbo Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in aumento dalla serata con piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +0°C e +10°C. Lazio Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione dove avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata ancora tempo stabile ma con nuvolosità in aumento. Piogge in arrivo nella notte generalmente di debole intensità, neve oltre i 1300-1500 metri sull’Appennino. Nazionale

AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con locali nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1800 metri. Tra la serata e la notte peggiora al Nord-Est e sull’Emilia Romagna con piogge sparse e neve su Alpi e Appennini rispettivamente oltre i 900-1200 metri e oltre i 1400 metri. AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata nuvolosità in aumento con locali piogge sulla Toscana. Peggiora nella notte con piogge sparse su tutte le regioni e neve in Appennino fino a quote medie. AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in transito sulla Sardegna ma con tempo per lo più asciutto.