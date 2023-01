NewTuscia – VITERBO – Qui di seguito tutti i risultati dell’undicesima giornata di Terza Categoria.

Virtus Caprarola (16 punti) Faleria (23) 1-2 Marra e Capotondi per gli ospiti, Ranelli per i locali.

Vetriolo (7) Sassacci (23) 0-1 Lazzarini in rete.

Real tolfa (23) Tuscia United (16).

Corchiano (22) Viterbo Football Club (1) in rete Campana, e Marini Tiziano.

Blera (10) Polipsortiva Farnese (17) 0-1 Bersaglia in rete.

United Alta Tuscia (16) riposa.

Tessennano (6) Torrese (4) 2-1.

