NewTuscia – SIENA

A partire dal mese di gennaio 2023 le famiglie con figli minori disabili, interessate al contributo regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale toscana numero 44 del 29 dicembre 2022, possono presentare, fino alla data del 30 giugno 2023, le domande per l’erogazione di un assegno annuale di 700 Euro.

Il contributo viene concesso dal Comune di residenza ed erogato dalla Regione Toscana in presenza di un’accertata sussistenza della condizione di disabilità permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104.

Ne hanno diritto coloro il cui nucleo familiare di appartenenza sia residente nella Regione Toscana, e quindi nel Comune di Siena e risulti in possesso, per l’anno in corso, di un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 29.999 Euro.