NewTuscia – Alla stregua degli esseri umani, anche i nostri amici a 4 zampe avvertono l’abbassamento repentino delle temperature, e specialmente se si tratta di esemplari a pelo corto, possono andare incontro a diversi disturbi stagionali.

L’aria fredda, la brina o il ghiaccio possono essere la causa di infiammazioni delle alte vie respiratorie, come tracheiti e laringiti che col tempo possono degenerare in patologie delle basse vie, come le bronchiti. Per prevenire gli stati di freddo bisogna seguire qualche accorgimento: uscire nelle ore più calde, allestire una cuccia confortevole, far indossare cappottini o impermeabili in caso di pioggia, mantenere il pelo sempre asciutto, proteggere i cuscinetti plantari, somministrare acqua fresca ma non troppo e soprattutto provvedere ad un’alimentazione sana ed equilibrata.

L’alimentazione rappresenta un aspetto di fondamentale importanza poiché somministrando i giusti nutrienti verrà garantito a Fido un sistema immunitario ben funzionante ed un organismo in salute. La dieta del nostro cane deve variare durante l’anno, in base alle specifiche esigenze che ogni stagione può portare.

In inverno, per via delle basse temperature, Fido ha bisogno di più energia per riscaldarsi, pertanto il fabbisogno giornaliero tenderà ad aumentare. Si tratta di un periodo molto delicato per cani di qualsiasi taglia, anche se ci sono razze che tollerano di più il freddo rispetto ad altre.

Ad ogni modo, per supportare le necessità di termoregolazione bisogna somministrare cibi sani che abbiano un adeguato apporto calorico ed energetico. Ricordiamo inoltre che molti cani sono intolleranti ai cereali e che quindi è essenziale che l’alimentazione dei nostri amici pelosi rispetti eventuali requisiti.

