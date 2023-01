Proseguono gli Open Day dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Savi” nelle sedi di Viterbo e Tuscania

NewTuscia – VITERBO – Dopo il grande successo delle giornate di Open Day dell’IIS “P. Savi” nelle sedi di Viterbo e Tuscania che si sono svolte a dicembre, gli appuntamenti proseguono e si intensificano a gennaio, il mese durante il quale le famiglie sono chiamate ad effettuare la scelta per la scuola superiore dei figli in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

Durante gli Open Day le famiglie e gli studenti possono conoscere la scuola nei suoi spazi, nelle attrezzature e nelle caratteristiche dell’offerta formativa, curricolare ed extracurricolare. Si ha l’opportunità di visitare le aule, i laboratori, gli impianti sportivi e tutti gli ambienti interni ed esterni. Si possono incontrare i docenti di varie discipline, la dirigente scolastica e il personale ed avere delucidazioni sul funzionamento della scuola, gli orari, le lezioni e tutti i contenuti proposti, sia quelli obbligatori che quelli facoltativi e di arricchimento formativo.

I ragazzi possono anche partecipare ad attività laboratoriali pratiche e dimostrative delle esperienze che svilupperanno intraprendendo i percorsi offerti dall’Istituto: Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing, Amministrazione Finanza e Marketing ad orientamento sportivo, Odontotecnico e Liceo Scientifico Tradizionale o Scienze Applicate nella sede di Tuscania.

Viene presentato il nuovo percorso, autorizzato dal Ministero, Sistemi Informativi Aziendali Quadriennale, che consente di conseguire un diploma in quattro anni anziché cinque. Molto richiesto è anche il nuovo corso professionale Odontotecnico che prevede, al termine del quinquennio, di avere il diploma e allo stesso tempo l’abilitazione all’esercizio della professione.

Particolarmente interessante si prospetta l’incontro del 14 gennaio che si configura come ‘scuola aperta’, nel senso che i ragazzi vengono coinvolti in brevi unità di apprendimento attivo, in laboratorio, con la guida degli insegnanti. Per questo evento ci si può prenotare tramite google moduli messo a disposizione sul sito, nella sezione orientamento. Nello stesso pomeriggio è possibile prenotarsi per Open Day a distanza o venire in presenza.

La segreteria didattica è a disposizione delle famiglie per supporto alle iscrizioni dal 9 al 30 gennaio.

Le caratteristiche di tutti i corsi possono essere approfondite durante gli Open Day o sul sito della scuola.

Queste le date:

Sede di Viterbo

Sabato 14 gennaio ore 15.00-18.00

Domenica 15 gennaio ore 15.00-18.00

Sabato 21 gennaio ore 15.00-18.00

Domenica 22 gennaio ore 15.00-18.00

Sede di Tuscania

Giovedì 12 gennaio ore 15.00-18.00

Domenica 22 gennaio ore 15.00-18.00

Istituto di Istruzione Superiore “P. Savi”