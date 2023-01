NewTuscia – NARNI – Domani 10 gennaio prenderanno il via le attività della nuova gestione del Centro sportivo La Valletta di Narni. Sul rilancio delle strutture il Comune di Narni ha diramato una nota che è la seguente: ”La nuova associazione sportiva vede il ritorno di Paolo Cotogni, storico maestro di tennis, nato professionalmente proprio a La Valletta, ed oggi maestro nazionale.

Cotogni sarà affiancato da altre due figure di rilievo, Fabio Moscatelli anche lui maestro nazionale, attualmente delegato del Coni Terni, e Riccardo Ricci, istruttore Fit e personaggio di spicco del tennis ternano. L’assessore allo sport Alessia Quondam Luigi ha accolto positivamente la notizia che vede la pratica del tennis, storicamente legata a questo luogo, continuare e che i tanti affezionati possano proseguire o intraprendere l’attività sportiva non solo vista come tale ma anche come momento di aggregazione e utilità sociale.

Per iniziare al meglio la nuova associazione sportiva ha organizzato per domani dalle 16,00 alle 19,00 un open day ai campi coperti del Centro sportivo. Sarà un’occasione per conoscersi, parlare di tennis, giocare insieme e presentare i nuovi programmi delle attività. L’invito è aperto a tutti, all’insegna dell’inclusione e della promozione del tennis storicamente un fiore all’occhiello del territorio narnese”.