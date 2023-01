Viterbo

Giornata all’insegna del tempo stabile con nuvolosità irregolare al mattino e ampie schiarite in arrivo dal pomeriggio. Nessuna variazione in serata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni. Temperature comprese tra +3°C e +10°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo asciutto, residue precipitazioni al confine con l’Abruzzo nevose fin verso i 600-900 metri. Tempo stabile tra pomeriggio e sera su tutti i settori con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, residue nevicate sulle Alpi di confine dai 400 metri. Al pomeriggio tempo stabile con cieli velati sulle regioni di nord-ovest; in serata non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo con tempo del tutto asciutto.

AL CENTRO



Al mattino isolate nevicate sull’Appennino Abruzzese dai 5-600 metri; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo in deciso miglioramento con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità.