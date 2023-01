NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Ore 15, mercoledì 11 gennaio il candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato accompagnato da Alessandra Sartore Responsabile del Programma, presenta il programma della coalizione riformista e progressista che lo sostiene per un ‘futuro semplice’.

Proposte concrete e chiare per rispondere alle nuove necessità di tutti i cittadini dal Reddito di formazione per sostenere i disoccupati nel loro percorso creando nuove opportunità a Lazio Strade Sicure un Piano che parte dagli interventi infrastrutturali fino alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole.

Il Trasporto pubblico gratuito per i giovani, under 25 e anziani over 70 liberi di spostarsi sull’intero territorio in maniera sostenibile, le 100 comunità energetiche rinnovabili per la produzione, la diffusione e l’autoconsumo delle energie rinnovabili e Innovazione 4.0 dalla parte degli imprenditori per innovare ed essere più competitivi verso le nuove sfide del futuro. La realizzazione di 6 nuovi ospedali per una Sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone grazie anche all’utilizzo dei fondi del PNRR per vincere la sfida della sanità territoriale e domiciliare.