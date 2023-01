NewTuscia – VITERBO – Tutti i risultati della 18ª giornata di serie D.

Ok la battistrada Pianese (40 punti) che travolge 4-1 il Trestina (19) in rete per i bianconeri Simeoni, Morelli, Lepri, Rinaldini, gol della bandiera di Belli.

L’ Arezzo (37) batte 2-0 l’ Orvietana (14) 2-0 le reti nella ripresa di Castiglia e Gucci.

Grosseto (20) Poggibonsi (32) 1-2 per gli ospiti doppietta di Polo, Gomes de Pina per i biancorossi.

Tau calcio (21) Follonica Gavorrano (31) 2-1 Cesaretti e Diop per i locali, Macchi per gli ospiti.

Buon pareggio esterno per la Flaminia Civita Castellana (29) che impatta 2-2 nella tana del blasonato Livorno (27). Ospiti in vantaggio con sabatini, amaranto pareggiano con Lucatti, nella ripresa Marchi porta nuovamente avanti i rossoblù, sembra fatta ma a 3’ dal termine Neri agguanta il pareggio, buon risultato comunque per i civitonici.

Castello (25) Seravezza (24) 1-2, in rete Benedetti (doppietta) per gli ospiti, Mariucci accorcia per gli umbri, che sono sfortunati con 2 calci di rigore falliti e due pali colpiti

Ponsacco (23) Ghiviborgo (20) 1-1 Campani porta avanti gli ospiti, Mencagli pareggia in extremis.

Ostia mare (20) Sangiovannese (22) 0-0

Montespaccato (17) Terranuova (14) 0-0.

F.S.