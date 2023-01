NewTuscia – VITERBO – Tutti i risultati della 17ª giornata di Eccellenza.

Campione d’ inverno è l’Anzio (39 punti) che sbanca 2-0 W3 Maccarese (28) Giordani e Regolanti i marcatori.

Indomito Pomezia (9) Civitavecchia (36) 1-1 Cerroni porta avanti neroazzurri. Vespa sigla il pareggio.

Quarto Municipio (25) Centro Sportivo Primavera (34) 0-3 Loria (doppietta) e Treiani a segno.

Nettuno (22) Boreale (31) 1-3 Sbordone porta avanti i locali, ma Toscano (doppietta) e Rega ribaltano la situazione

Aurelia Antica Aurelio (24) Unipomezia (23) 0-0.

Falasche Lavinio (11) Vis Sezze (24) 1-1.

Ladispoli (14) Astrea (23) 1-1 in rete Colace per i tirrenici, Mancini per i ministeriali.

La Polisportiva Faul Cimini (18) impatta 1-1 contro il Campus Eur (21), vantaggio cimino con De Vitis che tira al volo a seguito di un calcio di punizione, nella ripresa l’ ex Di Mario sigla il pareggio.

Ok il Fiano Romano (14) 2-0 sul Cerveteri (17) Delgado e Maggese i marcatori.

F.S.