NewTuscia – VITERBO – La Domus Mulieris riparte alla grande dopo la sosta per le festività natalizie, sconfiggendo con un netto 69-49 Elite Roma nel match valido come prima giornata di ritorno del campionato di serie B di basket.

Il quintetto gialloblù conquista altri due punti fondamentali nella corsa verso i playoff grazie alla sesta vittoria nelle ultime sette gare e va anche vicinissimo all’impresa di ribaltare il pesantissimo -23 incassato nella sfida di andata contro Elite, un risultato che avrebbe garantito il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.

Coach Scaramuccia recupera Pasquali, ferma tutta la settimana per influenza, ma non può contare sulle infortunate Tarroni e Joana Valtcheva; dopo un inizio sostanzialmente equilibrato, la squadra di casa inizia a prendere in mano il match, affidandosi soprattutto alla mano infuocata di Valtcheva, alla concretezza di Masnata e al contributo di Gionchilie che chiuderà l’incontro con 8 recuperi e 5 assist.

Elite prova a rimanere in scia con Mascetti e Galea, ottima anche a rimbalzo, ma il team viterbese controlla senza particolari difficoltà il vantaggio che rimane sempre intorno alla doppia cifra fino alla sirena di metà gara (35-26).

Nel terzo periodo arriva il primo allungo significativo della Domus Mulieris che confeziona un break di 11-0 e scappa sul 49-31, intravedendo anche la possibilità di ribaltare il pesante passivo dell’andata. Qualche errore di troppo impedisce però alle gialloblù di assestare il colpo di grazia definitivo, Elite si rialza con un break di 8-0 in avvio di quarta frazione tornando a -9 (54-45) ma è l’ultimo sussulto delle ospiti che devono fare nuovamente i conti con la determinazione e la grinta delle ragazze viterbesi che allungano ancora con decisione.

Il massimo vantaggio viene toccato sul +21 (67-46) ma negli ultimi secondi Elite riesce almeno a salvare il vantaggio nel doppio confronto.

Grazie a questo successo, la Domus Mulieris sale momentaneamente al quarto posto della classifica dietro Basket Roma, San Raffaele e Aprilia, insieme ad Esquilino. La prossima settimana il gruppo allenato da Carlo Scaramuccia dovrà osservare un turno di riposo e tornerà in campo quindi il 21 gennaio, sempre in casa, per affrontare la capolista Basket Roma, ancora imbattuta in questa stagione.