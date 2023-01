NewTuscia – MATERA – Riceviamo e pubblichiamo. “A nome personale e della segreteria provinciale confederale dell’Unione Generale del Lavoro di Matera che ho l’onore di rappresentare, desidero esprimere un saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro al nuovo Questore di Matera, dott.ssa Emma Ivagnes con la quale, sono certo, proseguirà quel rapporto di fattiva collaborazione che negli ultimi anni ha segnato il cammino delle istituzioni che, unitamente alle Oo.Ss., rappresentiamo”.

Così il Segretario Territoriale dell’Ugl di Matera, Pino Giordano che contestualmente, saluta e ringrazia il Questore dott. Eliseo Nicolì, in pensione dall’1 gennaio 2023. Alla dott.ssa Ivagnes rivolgo ora il mio augurio, confermando la più totale disponibilità a cooperare per il territorio. Un ruolo prestigioso che richiede sempre di più la piena collaborazione tra Istituzioni, sindacato, enti produttivi, cittadini per affrontare e, soprattutto, risolvere le complessità che concernono la nostra comunità di tutto il territorio materano: c’è un clima di grande serenità, tutti, indistintamente dal ruolo che si occupa e per la propria competenza, dobbiamo collabora e l’Ugl è pronta a lavorare per la sicurezza di tutti.

E’ fondamentale – conclude il Segretario Giordano – come anche noi rimarchiamo, ottenere con un lavoro di squadra e di ascolto e confronto continuo con la popolazione e le istituzioni avere anche la collaborazione dei lavoratori, delle aziende e dei cittadini ed è importante che si avverta la presenza delle forze dell’ordine. Nel Metapontino ci sono diversi episodi di criminalità ma, vanno rafforzate le sedi di Polizia con più uomini e mezzi se si vogliono realmente incrementare e intensificare i controlli. Non resta che esprimere le più vive felicitazioni per il nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro”.