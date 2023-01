NewTuscia – VITERBO – Oggi pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo Questore di Viterbo: Fausto Vinci. Il dottor Vinci ha ricoperto precedentemente il ruolo di vicario del questore della provincia di Brescia, qualifica che dà la titolarità anche per ricoprire il ruolo di Questore della provincia. Un percorso non facile considerando che ha affrontato questa esperienza nei difficili anni del Covid, pandemia che ha certamente stravolto la cittadina lombarda.

Nato a Viterbo, con un passato allo S.C.O e con la “squadra antimostro”, creatasi per indagare sugli omicidi del mostro di Firenze, Fausto Vinci si è sin da subito dichiarato felice di poter lavorare nel capoluogo laziale. Durante la conferenza ha poi dichiarato: “Cercherò di seguire la linea del mio predecessore, so che ha lavorato abbastanza bene”, ha poi continuato dicendo: “Viterbo ha sicuramente dei problemi come ne ha ogni provincia media italiana, cercherò il più possibile di lavorare sulla percezione della sicurezza”. Ha infine ribadito l’intenzione di voler il più possibile concretizzare il lavoro senza fare promesse.