NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ieri, domenica 8 gennaio 2023, presso il parco Carlo Acutis, località la Penna, a Civita Castellana, si è conclusa con successo “Un albero per la tua città”, la giornata della raccolta degli alberi di natale vivi da ripiantare e far crescere in giardini o spazi verdi indicati dall’amministrazione comunale.

L’evento, organizzato dai volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde, si è svolto con il patrocinio del comune di Civita Castellana.

I volontari hanno avuto il piacere di ricevere la visita del Sindaco Luca Giampieri, che era accompagnato dall’assessore all’ambiente Massimiliano Carrisi e dai consiglieri comunali Marco Rossi, Luciano Soldateschi e Paola Proietti. Il primo cittadino ha ringraziato Fare Verde e ha avuto parole di elogio per l’impegno dei volontari civitonici dell’associazione.

“Nei prossimi giorni metteremo a dimora gli alberi raccolti – dichiara la presidente del gruppo locale di Fare Verde, Silvia Baldoffei – un grazie speciale a tutti i partecipanti, ai volontari, ai cittadini che hanno partecipato portando gli alberi e all’amministrazione comunale che ha patrocinato e sostenuto l’evento.”