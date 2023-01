NewTuscia- ROMA – Il Trastevere espugna il campo del Roma City nella prima giornata di ritorno del girone F e interrompe la striscia di sei gare senza vittorie tra campionato e Coppa Italia. Una sola novità per mister Cioci rispetto alla formazione che aveva chiuso il 2022 con il pareggio in casa del Porto d’Ascoli: in mezzo al campo c’è Calderoni e non Papaj a comporre la linea mediana con Crescenzo e Massimo.

Gli amaranto partono bene, al 6′ costruiscono la prima occasione sull’asse Bertoldi-Tortolano, col tiro di quest’ultimo deviato da un difensore e parato centralmente da Barone. La gara si sblocca all’11’, quando Cervoni scende sulla destra e mette al centro un cross per Alonzi, che svetta più alto di Ferrante e trova l’angolino alla destra del portiere dopo aver toccato il palo interno. Al 22′ si fanno vedere i padroni di casa con Napoleoni che, servito da Raffini, si vede bloccare da Semprini il tiro sporcato da Santovito. Alla mezz’ora, cross di Bertoldi da destra, Alonzi controlla spalle alla porta in area e serve Lo Porto ma la conclusione mancina del terzino termina alta. Nel finale di tempo ci prova la squadra di Statuto, prima con la punizione di Toskic parata da Semprini, poi con l’occasione per Napoleoni che, servito da Manoni, prova ad anticipare l’uscita bassa di Semprini e calcia dall’altezza del vertice dell’area piccola ma non inquadra lo specchio. Nella ripresa Roma City arrembante in avvio con Diouane protagonista al 50′ (tiro-cross deviato da Lo Porto che sfiora la traversa) e al 54′ (passaggio per Napoleoni che prova ad incrociare col destro trovando il corpo di Berardi).

Il Trastevere si rivede in avanti al 60′ con Calderoni che approfitta di un errato disimpegno degli avversari e serve Alonzi, ma il tiro dell’attaccante viene smorzato dalla difesa e parato da Barone. Al 70′ Raffini, in area, colpisce l’esterno della rete con Semprini sulla traiettoria mentre al 78′ è il neo entrato De Costanzo a sfiorare il raddoppio con un sinistro ad incrociare che sfiora il palo. Il raddoppio trasteverino arriva all’82’: cross di Lo Porto da sinistra per Crescenzo che salta in mezzo a due difensori, il suo colpo di testa è forte ma non troppo angolato e sorprende Barone. Il raddoppio taglia le gambe al Roma City, che ha un’ultima occasione all’84’ con Mercanti, che controlla dal limite e calcia verso l’angolino ma trova la pronta respinta di Semprini. Il Trastevere sale a quota 31 in classifica e nel prossimo turno tornerà a giocare allo Stadium, contro la Vastese.