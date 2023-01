NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviatoci dal Trastevere Calcio in occasione del primo match dell’anno.

FRANCO CIOCI

“Era importante iniziare l’anno nel migliore dei modi e lo abbiamo fatto. Il Roma City è in difficoltà in classifica ma la qualità della squadra non è in discussione e può vantare una rosa con giocatori di grandissima esperienza, anche in categorie superiori. Noi siamo stati bravi ad indirizzare la gara già nei minuti iniziali e poi a gestirla nel migliore dei modi, trovando anche il raddoppio nel finale. Ci portiamo a casa tre punti fondamentali che ci permettono di restare in piena zona playoff e il merito è tutto dei ragazzi, che hanno preparato la partita benissimo in settimana e l’hanno interpretata ancora meglio oggi in campo. Ci tengo ancora a sottolineare il lavoro che stanno facendo fin dal ritiro, troppe volte si danno per scontate le vittorie del Trastevere e si critica quando i risultati sono meno positivi, ma il gruppo ha valori umani e tecnici incredibili e di questo sono profondamente orgoglioso”.

MATTEO BERTOLDI

“È stata una partita tosta, eravamo alla ripresa dopo la sosta ma abbiamo fatto una grande gara. Volevamo a tutti i costi tornare a vincere dopo un periodo negativo sul piano dei risultati e abbiamo fatto una grandissima prestazione. Faccio i complimenti a tutta la squadra perché abbiamo meritato la vittoria e ora ce la godiamo tutti insieme. Adesso ci prepariamo subito alla prossima gara, ci attende un avversario insidioso come la Vastese e daremo il massimo per tornare a vincere anche allo Stadium”.