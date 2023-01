NewTuscia – VITERBO – Scatta la 2° puntata (e prima del 2023) della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Il 13 gennaio alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

In questa prima puntata parleremo delle prospettive per il 2023 nella Tuscia, nel Lazio ed in Umbria, nei vari ambiti informativi, dalla politica alla cronaca, dall’economia allo sport, passando per la cultura e l’ambiente.

Saranno ospiti in studio la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini; i vertici provinciali dei Carabinieri di Viterbo con il Comandante Col. Massimo Friano ed il Comandante del Reparto operativo Col. Guglielmo Trombetta; il presidente di Confesercenti Viterbo Vincenzo Peparello e, negli studi di TeleOrte, l’intervista al consigliere regionale uscente del Pd Enrico Panunzi.

A condurre Gaetano Alaimo.

Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” sarà incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Nel corso del programma saranno in studio Maurizio Fiorani per la pagina sportiva con la collaborazione di Chiara Salvatori per parlare di Viterbese, Monterosi Fc, Latina calcio, Perugia e Ternana. Nella parte culturale Maddalena Menza proporrà l’intervista esclusiva al compianto attore Lando Buzzanca, scomparso recentemente. Fabiola Catalani sarà protagonista della prima uscita della rubrica “Love la posta del cuore” e Veronica Gezzi replica con “Missione bellezza”.

Esordio per la novità assoluta della terza edizione di Luce Nuova sui fatti: le inviate del mondo dello spettacolo. Si parlerà di Sanremo 2023 con Alessia da Torino, Sonia da Bologna e Benedetta da Lentini in Sicilia.

Partono anche le rubriche tematiche. In questa puntata avremo “Social e lavoro” di Elena Sassara; “Passione casa” di Flavia Milioni; “Medicina arte nelle arti” di Giansisto Garavelli e “Il mondo di Crimy” di Cristina Tagliente.

Partner fissi del programma sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo (partner scientifico), presieduto da Marcello Cevoli e con il direttore scientifico Rita Giorgi, e la Diocesi di Viterbo (partner culturale) con Don Emanuele Germani.

