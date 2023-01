NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – I bambini la stavano aspettando da tanto e alla fine la Befana è arrivata anche a Bassano in Teverina. Per la gioia dei piccoli e di tutta la comunità.

Nel pomeriggio di ieri a Bassano in Teverina è infatti andato in scena lo spettacolare volo della befana al borgo. Coperta di mantelli, fazzoletti e sciarpe, a cavallo della sua scopa, la befana si è calata dal punto più in alto della famosa Torre dell’Orologio per poi atterrare nella piazza all’ingresso del centro storico.

Un volo sospeso nel vuoto di circa 5 minuti. Poi, una volta a terra, la befana ha dispensato caramelle, dolcetti e tanti piccoli doni ai bambini che l’aspettavano festanti e che l’hanno seguita tra grida di gioia e stupore per tutta la discesa.

Con la manifestazione di ieri si è chiuso il programma di eventi per le festività natalizie organizzato dal comune di Bassano in Teverina. Un ringraziamento particolare va alla presidente del consiglio comunale Samantha Pompili: è lei che ieri, vestita da befana, si è calata dalla Torre dell’Orologio per portare i regali ai bambini del paese.