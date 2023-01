NewTuscia – FERENTILLO – “Era il 25 dicembre 2021 quando dopo il pranzo di Natale un mio zio che era al tavolo con me muore all’improvviso. Una sofferenza improvvisa mi ha creato uno spostamento interno che ho potuto sentire distintamente. Poche ore dopo questo dolore mi sono accorto di avere problemi ai reni e dopo vari accertamenti ho scoperto che quello zio morendo mi ha salvato la vita perché mi hanno scoperto un carcinoma al rene destro. Mi tremano le mani e il cuore a scrivere queste parole nero su bianco” . Questa è la storia che ci racconta Daniele Passeri, giovane imprenditore romano che ha sofferto molto per un cancro al rene destro ma che oggi può tirare un sospiro di sollievo per essre riuscito a vincere la sua battaglia contro questo male. “Tutto grazie al Prof. Giulio Patruno, Primario del reparto di Urologia all’Ospedale “San Giovanni Addolorato” di Roma” ci dice Daniele che per questo motivo ha deciso di impegnarsi per aiutare tutti coloro che stanno combattendo questo male. E’ così che insieme a due suoi grandi amici chef, Daniele ha deciso di organizzare una grande cena di beneficenza il cui ricavato andrà devoluto al Reparto di Urologia dell’Ospedale “San Giovanni Addolorato”.

I due amici Chef sono Donato Cipriani, che metterà a disposizione il suo Ristorante “La Taverna del Castello” di Pomezia, e Umberto Trotti de “l’Osteria del Trap” di Ferentillo in Umbria, che arriverà dal Cuore Verde d’Italia in nome dell’amicizia e della solidarietà.

“Daniele è un vero Gladiatore e merita tutto il nostro aiuto – ci dicono insieme i due chef – noi siamo pronti ad aiutare Daniele in questa sua missione solidaristica, ora tocca a tutti voi dare una mano partrcipando alla cena di beneficenza”.

La cena si terrà Venerdi 13 Gennaio, al Ristorante “La Taverna del Castello” di Pomezia, a partire dalle ore 20:00.