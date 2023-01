NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – L’Associazione ‘La Menica Alta – ODV’ di Soriano nel Cimino alla comunità: “Domenica 8 gennaio presso la Sala Consiliare del Comun e di Soriano nel Cimino si è tenuto un convegno dal titolo “Alla scoperta dei nostri sentieri” organizzato dall’Associazione “La Menica Alta – ODV” con il patrocinio del Comune, il tutto seguito da una passeggiata guidata lungo il percorso denominato “Ddi Fonno de la Botte”.

L’evento, che ha visto la partecipazione di esperti del settore e appassionati di escursionismo, ha avuto come obiettivo quello di far conoscere come l’Associazione opera nel territorio, con l’intento di promuovere l’importanza della valorizzazione dei sentieri come patrimonio da conservare e tutelare.

Nel corso della mattinata sono stati fatti diversi interventi, tra cui quello della Dott.ssa Sara Scafidi, con una presentazione sulla nascita e l’operato dell’Associazione, seguito da quello del Presidente Lanno Berti, che ha illustrato le caratteristiche del paesaggio sorianese e le peculiarità dei suoi sentieri, spesso frutto dell’opera dell’uomo e della storia del paese, arricchito con una descrizione dettagliata sulla riscoperta del vasto patrimonio sorgivo presente sul territorio.

A seguire, è stata evidenziata l’importanza della conservazione dei sentieri per la tutela

dell’ambiente e della biodiversità. A tal proposito, sono intervenuti il dott. Marco Arriga e il dott. Emanuele Pallotta, esperti di conservazione della natura, che hanno parlato delle iniziative in corso per la valorizzazione dei percorsi naturalistici e la sensibilizzazione dei visitatori alla loro conservazione, fornendo anche dettagli tecnici e mostrando le mappe inerenti a tutta la sentieristica del territorio sorianese, frutto, questa, anche della collaborazione con il CAI di Viterbo.

Il convegno si è concluso con la proiezione del video realizzato dall’Associazione dal titolo “I nostri sentieri”, che ha visto la regia del socio Roberto Olivieri, il tutto coordinato dal dott. Alessio Boccialoni.

Tra gli altri, si ringrazia la voce fuori campo di Milena Famiani e tutti i soci e le persone che hanno collaborato all’evento.

In sintesi, il convegno “I nostri sentieri” ha rappresentato un’occasione per fare il punto

sull’importanza della camminata e della conservazione dei sentieri come elemento di

promozione della salute, della conoscenza del territorio e della tutela dell’ambiente. Un invito a tutti a prendersi cura dei sentieri e a scoprire le bellezze del paese attraverso la pratica dell’escursionismo.”