NewTuscia – TUSCANIA – A quasi un mese dalla bella vittoria con Aversa, la Maury’s Com Cavi Tuscania torna finalmente a giocare al PalaSport di Montefiascone per affrontare Gruppo Stamplast M2G Green Bari nella seconda giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Domenica alle 16, capitan Sorgente e compagni avranno di fronte una squadra che, dopo essersi imposta all’andata per 3/1, ha a lungo occupato la seconda posizione in classifica, salvo poi inanellare una serie di quattro sconfitte consecutive (Sorrento, Casarano, Ortona e Napoli) interrotta solo a Santo Stefano dalla vittoria in casa con Palmi.

I pugliesi, tra le cui fila l’ex Tuscania Giacomo Leoni, occupano attualmente la sesta posizione in classifica con 21 punti, sette in meno di Tuscania, terza.

“Quella contro Bari è una partita importante perché è fondamentale iniziare il nuovo anno in maniera positiva -afferma Alessandro Sorgente. Sarà una partita ostica, non dimentichiamoci che all’andata proprio a Bari abbiamo subito la prima sconfitta. I giocatori su cui dobbiamo porre maggiore attenzione sono l’opposto Paoletti che ha un’esperienza ultra decennale in serie A e lo straniero Wojcik, molto molto importante per questa categoria. Per quanto riguarda noi, puntiamo a continuare il nostro trend positivo grazie anche al gioco che stiamo sviluppando con il nuovo palleggiatore Parisi”.

La probabile formazione ospite: Leoni in regia con Paoletti opposto, Ciavarella e Wojick laterali, Deserio e Persoglia centrali, Rinaldi libero.

Si gioca dalle ore 16 agli ordini dei signori arbitri Alberto Dell’Orso e Beatrice Cruccolini.

Diretta YouTube sul canale Legavolley