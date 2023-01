NewTuscia – VITERBO – Archiviate le festività natalizie torna il campionato di serie B di basket, pronto a mettere in scena la prima giornata del girone di ritorno. In questa domenica pomeriggio, le ragazze gialloblù ospiteranno al PalaMalè la formazione romana di Elite in un match molto importante per la rincorsa verso un piazzamento playoff.

Le due squadre sono infatti appaiate con dieci punti, frutto di cinque vittorie e altrettante sconfitte, e si sfideranno a Viterbo perché in occasione dell’Opening Day, disputato l’8 ottobre a Rieti, furono le ragazze di Elite ad imporsi e dunque, da regolamento, il match di ritorno sarà ospitato dalla formazione sconfitta. Proprio quell’esordio, chiuso con il risultato di 53-30, ha coinciso con una delle peggiori prestazioni stagionali delle gialloblù, molto imprecise in attacco e mai in grado di impensierire il team di coach Angela Adamoli, trascinato dalla coppia Galea-Okereke. Da allora la Domus Mulieris è cresciuta moltissimo, inanellando ottime partite e vittorie significative come quella in trasferta contro Esquilino che ha chiuso il girone di andata consentendo di migliorare ancora la classifica.

Tante le incognite per questa sfida, come conferma il tecnico Carlo Scaramuccia: “Prima della sosta stavamo andando alla grande, avevamo vinto cinque delle ultime sei partite e c’era grande fiducia e convinzione nei nostri mezzi. Lo stop del campionato è arrivato nel momento meno opportuno, abbiamo ripreso gli allenamenti cercando di recuperare subito la condizione che avevamo e questo test ci dirà se siamo riusciti nel nostro intento. Nella gara di andata abbiamo sbagliato quasi tutto, stavolta dovremo essere concentrati e determinati sin dall’inizio per provare a correre come piace fare a noi”.

Oltre alle sicure assenze di Tarroni e Joana Valtcheva, in dubbio anche Federica Pasquali che non si è potuta allenare in settimana per una fastidiosa influenza. Lo staff tecnico conta comunque di portarla a referto e di affidarsi alla sua esperienza e alla sua leadership anche se non al top della condizione.

La palla a due è prevista per le ore 18 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Federico Dinoi e Leonardo Amorosi, entrambi di Roma. L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito come di consueto ed è prevista la telecronaca diretta della sfida sul profilo Facebook ufficiale della società viterbese (Basket Ants)