NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Nella Giornata Nazionale della Bandiera è stata ufficialmente aperta la sede FDI di Oriolo Romano. Guidati dai consiglieri comunali Gabriele Caropreso, Federica Raimondi e Claudia Vicentini, la comunità FDI della Provincia si è riunita per l’inaugurazione della sezione locale.

“Il duro lavoro dimostra come il partito sia sempre in crescita costante”. Caropreso ha confermato che la sede di Oriolo Romano, oltre ad essere la rappresentanza fisica di FDI ad Oriolo Romano, sarà anche un punto di riferimento per tutti i suoi cittadini, i quali si potranno ritrovare in sezione per parlare delle dinamiche locali e nazionali.

Anche il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Giampieri è intervenuto per l’apertura della sede, per lui “un luogo fondamentale per rendere tangibile il partito anche in una piazza importante come quella di Oriolo Romano”.

Il passaggio epocale, oltre a livello locale, si preannuncia anche a livello regionale, con Fratelli d’Italia lanciato verso la vittoria. Prima di concludere il suo discorso, il Coordinatore provinciale Giampieri ha voluto ricordare come la sede di Oriolo Romano sia stata intitolata a Giorgio Almirante, “un motivo di orgoglio per tutti noi”.

All’inaugurazione della sede FDI di Oriolo Romano ha preso la parola anche il Presidente di Gioventù Nazionale di Viterbo Riccardo Ponzio, dichiarando che “è sempre bello stare tutti insieme, specialmente per l’inaugurazione di una sede”. Per Ponzio “la conquista della Regione parte proprio da tutti i piccoli comuni, punti nevralgici della nazione, motivo per cui è importante la capillarità e l’unione tra i vari paesi della provincia”.

Questo concetto di sinergia è stato rimarcato anche dal Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati Mauro Rotelli, il quale ha inoltre ricordato che “il prossimo 10 febbraio si celebrerà, grazie al lavoro svolto da Fratelli d’Italia, la giornata della memoria per i martiri delle foibe davanti alla targa commemorativa posta nell’ottobre 2022 ad Oriolo Romano”.

Per Rotelli, i numeri di Fratelli d’Italia, anche e soprattutto a livello provinciale, sono incredibili. Questi dati dimostrano quindi la grande forza del partito, fondamentale per il grande passo da fare per le elezioni regionali.

Fratelli d’Italia Oriolo Romano circolo “Giorgio Almirante”