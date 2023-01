CARABINIERI DI CITTADUCALE. “ELOGIO” AL LUOGOTENENTE AUGUSTO BIANCHETTI PER I BRILLANTI RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALLE TRUFFE CONTRO GLI ANZIANI.

NewTuscia – CITTADUCALE – Nei decorsi giorni il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Bruno Bellini, ha fatto in visita alla Compagnia di Cittaducale.

Accolto dal Capitano Marco Mascolo, ha incontrato una rappresentanza dei militari in forza al reparto ringraziandoli per i brillanti risultati ottenuti nel corso del 2022, soprattutto nel contrasto alle truffe agli anziani.

Nella circostanza, all’interno della Centrale Operativa, simbolo e centro nevralgico della quotidiana attività operativa sul territorio, è stato consegnato un “Elogio” del Comandante Provinciale al Luogotenente c.s. Augusto BIANCHETTI, Comandante del Nucleo Operativo e radiomobile.

La ricompensa è stata concessa per la scrupolosa e determinata azione posta in essere da tutti i militari del Reparto che, tra marzo e novembre del 2022, ha consentito di identificare e segnalare all’A.G. complessivamente 12 persone (6 dei quali in stato di arresto) ritenute responsabili di ben 13 truffe perpetrate in danno di anziani.

Il Colonello Bellini, che ha avuto parole di apprezzamento anche per il Comandante della Compagnia ed i componenti della Centrale Operativa, ha evidenziato come il lavoro svolto sia prova di prossimità nei confronti della popolazione, soprattutto delle persone più fragili, dell’elevatissima motivazione dei militari ma anche di una perfetta sinergia tra le varie componenti del reparto operante e della Compagnia.